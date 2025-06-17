Nación ofrece beneficios fiscales para poner fin al conflicto salarial de los embarcadizos

En un intento por destrabar el conflicto salarial que mantiene en vilo al sector pesquero, el Ministerio de Capital Humano de la Nación propuso este martes una serie de beneficios fiscales dirigidos a las empresas del rubro. La oferta fue presentada en una reunión mantenida este martes con las Cámaras Pesqueras y gremios como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), con el objetivo de encontrar una salida al conflicto que afecta directamente a los trabajadores embarcados.

Gonzalo Soto, secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) señaló a El Litoral: “No fue nadie en representación del Gobierno de Corrientes. Lamentamos y repudiamos esto porque no hay interés por los correntinos que dependen de esta actividad”.

“Se vió tensa la reunión, mañana (este miércoles) volvemos de vuelta y esperamos que sea de manera positiva. El ministerio de Nación pone de su parte y nos demuestra que pone de su parte para que mañana no haya un estallido social”, agregó Soto a este medio.

La propuesta oficial contempla que las empresas puedan acogerse, por un período inicial de tres meses -con posibilidad de prórroga-, al decreto 633/2018, que las exime del pago de ciertos aportes fiscales. Además, el Ministerio planteó la posibilidad de homologar parte de los salarios como no remunerativos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de las empresas sin que ello impacte en el bolsillo de los trabajadores.

Según lo informado, el componente no remunerativo sería considerado en el 100% del cálculo salarial por viaje, garantizando que los ingresos de los trabajadores no se vean reducidos.

Tras presentar la propuesta, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11 de la mañana, para que las cámaras puedan informar a sus empresas afiliadas y evaluar la viabilidad de la adhesión.

El conflicto tiene especial gravedad en provincias como Corrientes, donde más de 11.000 familias dependen de la pesca como fuente principal de ingresos. La incertidumbre generada por los desacuerdos salariales pone en jaque la estabilidad económica de los trabajadores de mar correntinos.

Desde los gremios manifestaron que seguirán participando del diálogo, pero advirtieron que esperan que las medidas propuestas garanticen condiciones justas para los trabajadores que sostienen el motor de la industria pesquera.

(VT)