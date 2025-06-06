¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
INFRAESTRUCTURA

Así avanza la pavimentación de una avenida de acceso a un pueblo correntino

Las obras se extienden a las calles aledañas a la plaza central.

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 19:25
gentileza

Comenzaron los trabajos de asfaltado en la localidad de 3 de Abril. El proyecto, que comprende más de 1500 metros de pavimento, facilitará la vinculación con la ruta provincial N°27 y optimizará la circulación hacia los barrios de la ciudad, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad. En las últimas horas el gobierno provincial compartió algunas imágenes en las redes sociales. 

Con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos, avanza a buen ritmo la obra de pavimentación de la avenida de acceso y de las calles que rodean la plaza central de Tres de Abril.

gentileza

Los trabajos abarcan más de 15 cuadras de pavimento y posibilitará la conexión con la ruta provincial 27 y optimizará la circulación hacia los barrios de la localidad. La obra no solo mejora la transitabilidad y la seguridad vial, sino que también impactará positivamente en el desarrollo económico y social del municipio, al potenciar el comercio y las actividades de la zona.

El gobernador Gustavo Valdés recorrió las obras.

“Avanzamos con la pavimentación de la avenida de acceso y las calles que rodean la plaza central en Tres de Abril. Esta obra que abarca más de 1500 metros mejorará la conectividad con la ruta provincial N°27 y la entrada a los barrios de la ciudad”, señalaron en una publicación del gobierno provincial.

Se espera que en las próximas semanas la obra continúe con su cronograma previsto y se completen los trabajos de señalización.
 

