Martina Giménez entró en la historia del deporte nacional

Los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 llegaron a su fin. Con la participación de más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos, durante seis días Rosario, Santa Fe y Rafaela se convirtieron en el epicentro del deporte argentino.

Entre las figuras de la competencia estuvo la correntina Martina Giménez que ganó la medalla de oro en levantamiento de pesas pero con un récord nacional.

Giménez ganó la prueba de categoría -69 kg con un total de 205 kilos y lo destacado estuvo en el movimiento de arranque donde levantó 92 kilos, convirtiéndose en la primera mujer del país en llegar a esa marca.

“Nunca antes una mujer argentina había conseguido esto. Y lo hizo en Rosario, frente a todo un país que vibra con el inicio del ciclo olímpico.

Orgullo correntino. Orgullo argentino”, escribió el periodista Alejo Audissio, especialista en periodismo olímpico, quien también brindó el dato estadístico.

Desempeño correntino

La delegación correntina cerró su participación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025 con un total de 12 medallas: 5 de oro, 5 de plata y 2 de bronce.

La actividad ecuestre le dio tres primeros puestos con Leonardo Godoy, que se alzó con dos oro, y Víctor Rico.

En tanto que el levantamiento olímpico de pesas también aportó dos oro con Agustina Álvarez y Martína Giménez.

Las pesas también sumaron dos segundos puestos con Valentina Cabral y Arial Mora.

Ignacio Espínola Serial y Milena Cattarossi fueron plata en taekwondo y el mismo logró alcanzó Brisa Oviedo en boxeo.

Las medallas de bronce llegaron con Irina Zibelman junto a Celia Rodríguez en Remo y Agustina Rodríguez en judo.

