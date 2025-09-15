San Lorenzo quedó como único invicto

El Pre-Federal de Clubes, torneo organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes, vivió su cuarta jornada de competición con la tercera fecha de las zonas. En duelo estelar, San Lorenzo de Monte Caseros derrotó a Amad en Goya quedando así cómo el único invicto de la competencia.

El viernes por la noche, y en un duelo directo por el liderazgo en la zona B, San Lorenzo venció como visitante a Amad por 81 a 73 con 20 puntos de Tobías Zambón. En tanto que José González, del conjunto goyano, sumó 21 tantos.

Por este mismo grupo, Atlético Saladas se hizo fuerte cómo local y le ganó a Hércules por 67 a 62 con 15 puntos de Fabricio Pizzola. El goleador del juego fue Pablo Brocal con 19 del equipo capitalino.

En el cierre de la fecha, en Esquina, Alvear logró su segunda victoria y superó a Sportiva por 83 a 77. En el conjunto esquinense, el goleador fue Cristián Rausch con 23 tantos y en el capitalino se destacó Enzo Alvaredo con 20.

Por la zona A, Córdoba le ganó como local a Unión de Goya por 82 a 67 con los buenos aportes de Emilio Vallejos (19 puntos) y de Lucio Sánchez (17). En el elenco visitante, el destacado fue Facundo Rojas con 20 unidades.

Pingüinos le propinó una auténtica paliza a El Tala por 86 a 36. En el equipo de la banda negra se destacaron

Mientras que el campeón defensor, San Martín de Curuzú Cuatiá, logró su primer triunfo en su visita a Santa Lucía donde le ganó a Español 62 a 50.

Así se ubican

Disputadas cuatro fechas del Pre Federal de primera división en Corrientes, las posiciones quedaron de esta forma:

Zona A: Pingüinos y Córdoba 7, Unión de Goya 6, San Martín de Curuzú Cuatiá y El Tala 5, y Español de Santa Lucía 4.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 8, Amad de Goya y Atlético Saladas 7, Alvear 6, Hércules y Sportiva Esquinense 5.

Lo que viene

La quinta fecha contempla estos partidos: El Tala vs. San Martín, Córdoba vs. Español, Unión vs. Pingüinos, San Lorenzo vs. Atlético Saladas, Hércules vs. Sportiva y Alvear vs. Amad.