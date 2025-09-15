Zárate ganó el duelo correntino y debutará en el cuadro principal de un challenger

El duelo entre tenistas correntinos quedó en poder del joven Carlos María Zárate que de esta forma se metió en el cuadro principal del Challenger de Villa María Córdoba. Será la primera vez para "Cali" en esta instancia dentro del circuito profesional.

Zárate (20 años) superó este lunes, en la última ronda de la clasificación, a su comprovinciano Ignacio Monzón (27) por 6-4 y 7-5 en 1 hora y 55 minutos de juego.

De esta forma, Zárate (966 del ránking de la ATP) disputará por primera vez en su corta carrera deportiva en el cuadro principal de un torneo que forma parte del ATP Challenger Tour.

En la primera ronda del certamen cordobés, el correntino enfrentará al chileno Matías Soto (287). El encuentro está previsto para el segundo turno de la cancha 3 del Sport Social Club de Villa María.

Mientras que en la cancha central, en el tercer turno, también hará su presentación Lautaro Midón (262) que se medirá con el segundo preclasificado y jugador de 32 años, el boliviano Hugo Dellien (124).

En tanto que en el cuadro de dobles, tendrá acción Zárate en dupla con su compatriota Luciano Ratti. Por la primera ronda del torneo, los argentinos que recibieron una invitación especial se medirán con los brasileños Pedro Boscardín Días y Joao Reis Da Silva.

Por su parte, Midón junto a Luciano Ambrogi deberán esperar para el debut donde se medirán con los primeros preclasificados Gonzalo Escobar (Ecuador) y Miguel Ángel Reyes Varela (México).

