Comunicaciones sumó tres jugadores a su plantel

Comunicaciones de Mercedes sigue sumando piezas para el plantel que afrontará la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de básquetbol.

En esta oportunidad, el elenco mercedeño confirmó la llegada de Damián Pineda, Franco Fragozo y Facundo Wolinsky, quienes se suman Lucas Machucha, Tomás Allende y Agustín Bruner. Todos estarán bajo la conducción técnica de Ignacio Barsanti.

Uno de los refuerzos destacados es el experimentado Damián Pineda, alero nacido en Zárate el 22 de septiembre de 1988.

El bonaerense tiene una extensa trayectoria en el básquet argentino. Estuvo en Regatas durante la temporada 2008/09 de la Liga Nacional. Fue una de las figuras de Zárate Básquet, club con el que logró ascender desde el Torneo Federal hasta la Liga Nacional, consagrándose campeón de la Liga Argentina en la temporada 2022/23.

Tras su paso por Pichincha de Potosí (Bolivia) y su reciente participación en Peñarol de Mar del Plata, Pineda regresa al segundo escalón del básquet nacional para vestir la camiseta aurinegra.

Por su parte, Franco Fragozo llega desde Deportivo Norte, donde jugó la última temporada de la Liga Argentina. En 2025 también tuvo un paso por Tokio de Posadas en la Liga Federal. Tiene 23 años, mide 1,99 metros y se desempeña como ala pívot. Nacido en Eldorado, Misiones, comenzó su carrera en El Coatí Básquet y luego fue reclutado por La Unión de Formosa. Más tarde vistió las camisetas de Oberá Tenis Club y Parque Sur. En Deportivo Norte promedió 7 puntos y 4 rebotes por partido.

La tercera incorporación es Facundo Wolinsky, quien ocupará la ficha U21. Viene de una destacada actuación en Mitre de Posadas en la Liga Federal. Escolta de 1,87 metros, surgió en Ferro Carril Oeste y cuenta con un sólido recorrido en selecciones formativas y en la Liga de Desarrollo.