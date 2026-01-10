Lanzaron una campaña solidaria para ayudar a los afectados por el temporal en Mburucuyá

Tras el fuerte temporal que afectó a la localidad de Mburucuyá, pusieron en marcha una campaña solidaria para asistir a las familias que sufrieron pérdidas y daños materiales. A partir de este sábado y hasta el domingo a las 22, el Colegio de Médicos estará recibiendo donaciones de agua potable, artículos no perecederos, medicamentos y colchones en la Casa Quinta.

La iniciativa fue difundida por Silvia Lapertosa a través de un posteo en redes sociales, donde convocó a la ciudadanía a sumarse con donaciones. “Amigos y colegas, es momento de dar nuestro pequeño aporte para la comunidad de Mburucuyá”, expresó, apelando a la solidaridad en este momento crítico.

¿Cómo colaborar?

Las donaciones se reciben este sábado y domingo hasta las 22, los interesados en colaborar pueden llevar agua potable, medicamentos y colchones, que se estará recibiendo en la Casa Quinta ubicada por Avenida Maipú 5200, que funciona como punto de acopio para la ayuda.

Además, Lapertosa destacó que los habituales colaboradores de APM también están convocados a participar, con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de elementos esenciales para los damnificados. La campaña busca dar una respuesta rápida ante la emergencia y acompañar a quienes más lo necesitan tras el paso del temporal.