Solicitan dadores de sangre para un paciente internado en el Hospital Vidal

Solicitan dadores de sangre, de cualquier grupo y factor para un paciente diagnosticado con leucemia y que se encuentra internado en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes

Se trata de Maximiliano José María Arrúa, DNI 42.738.693, quién se encuentra internado en el Hospital Vidal.

Según informaron, los interesados pueden acercarse al Banco de Sangre Central de Corrientes, ubicado en calle Córdoba 1402, entre Mariano Moreno y Rivadavia, a partir de las 8 de la mañana, con un ayuno previo de al menos tres horas.

Para más información o consultas, se encuentra habilitado el teléfono 3781-489966.