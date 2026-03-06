Las noticias más importantes del 6 de marzo

Se incendiaron oficinas del Ministerio de Hacienda de Corrientes
El Gobierno anuncia este viernes los detalles del programa "Sostiene Corrientes"
Salarios en Corrientes: se anunció un aumento del 6% para estatales
Detenido en Corrientes por un “autorobo” y el recupero de millonario botín en bienes
Brusco cambio en temperaturas y rige alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes
Avanza en el Concejo Deliberante el proyecto para regular los monopatines eléctricos
Agenda de fin de semana con deportes de playa, ferias y circuitos culturales en Corrientes
Requisitos y fechas para el ingreso al Servicio Penitenciario de Corrientes
Un hotel de Corrientes se convirtió en el único del nordeste en la Guía Michelin