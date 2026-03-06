¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

colectivos gratis Horacio Ortega Ministerio de Hacienda y Finanzas
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 6 de marzo

Por El Litoral

Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 07:07

Se incendiaron oficinas del Ministerio de Hacienda de Corrientes

El Gobierno anuncia este viernes los detalles del programa "Sostiene Corrientes"

Salarios en Corrientes: se anunció un aumento del 6% para estatales

Detenido en Corrientes por un “autorobo” y el recupero de millonario botín en bienes

Brusco cambio en temperaturas y rige alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Avanza en el Concejo Deliberante el proyecto para regular los monopatines eléctricos

Agenda de fin de semana con deportes de playa, ferias y circuitos culturales en Corrientes

Requisitos y fechas para el ingreso al Servicio Penitenciario de Corrientes

Un hotel de Corrientes se convirtió en el único del nordeste en la Guía Michelin
 

