El NEA cerró diciembre con la inflación más alta del país: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El cierre de 2025 dejó un escenario de contrastes para el Noreste Argentino (NEA). De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la región lideró las subas mensuales en diciembre con un 3,4%, posicionándose como el área con mayor aceleración de precios en el último mes del año.

Este incremento regional se ubicó 0,6 puntos porcentuales por encima del IPC nacional, que promedió un 2,8%. La aceleración de diciembre estuvo impulsada por rubros de alta incidencia en el presupuesto familiar, marcando un cierre de año con presión alcista en el consumo cotidiano.

Los rubros que más subieron en diciembre

El desglose por categorías revela que los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el principal motor de la inflación en el NEA, con un salto del 4,8%. Otros sectores que mostraron variaciones por encima de la media fueron:

Hoteles y restaurantes: 3,8%

Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,7%

Transporte: 3,7%

El récord anual: la inflación más baja del país

Pese al pico registrado en diciembre, el balance anual arroja una noticia positiva para la región. El NEA finalizó el 2025 con una inflación acumulada del 28,8%, convirtiéndose en la región con menor variación de precios de toda la Argentina en los últimos doce meses.

Esta cifra cobra relevancia al compararla con el promedio nacional del 31,5%. En un contexto de desaceleración generalizada respecto a los niveles críticos de 2024, el NEA logró mantenerse casi tres puntos por debajo de la media país, consolidándose como la zona con mayor estabilidad relativa en el poder adquisitivo durante el último ciclo anual.