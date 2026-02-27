Un nuevo abogado, siete fiscales y el reclamo por la “igualdad de armas”

Uno de los asuntos en los que más se trabóa la discusión por el ofrecimiento de pruebas en el juicio por Loan Danilo Peña este viernes fue por la cantidad de representantes que presentó la Fiscalía encabezada por Carlos Schaefer.

Las defensas de los 17 sospechosos de participar del caso reclamaron por la aplicación del principio de “igualdad de armas”.

Se trata de una garantía del debido proceso para que todas las partes tengan las mismas herramientas, medios y oportunidades para litigar.

Schaefer insistió en que hay normativa vigente que arbitra el procedimiento judicial que avala que los integrantes del Ministerio Público puedan actuar en forma alternada en esa cantidad.

E incluso que la igualdad de armas no se refiere a una equidad aritmética.

Pero fueron varios los abogados de la defensa que se expresaron y el asunto quedó por definirise en una decisión del Tribunal.

Nuevo abogado

Una de las novedades de la causa este viernes fue la aparición en escena del mediático abogado penalista Rodolfo “Fito” Baqué, quien representará a la imputada por el presunto entorpecimiento del caso y falsa integrante de la Fundación Lucio Dupuy, Elizabeth Cutaia.

Las defensas se expresaron con diversos planteos en la audiencia preliminar, al punto de que Mónica Chiribin, patrocinante de Laudelina Peña, planteó efusivamente que deben ser citados a declarar el abogado José Fernández Codazzi y el chofer Agustín Ibarra, sospechados de trasladar a la tía de Loan a una fiscalía provincial ajena a la causa para que declare que el niño falleció al ser atropellado por un vehículo.

“No tenemos ninguna objeción”, dijo al respecto el fiscal Schaefer, quien ratificó la voluntad de contribuir a una “amplitud de pruebas”. Mientras que Ceroleni objetó las apreciaciones de Chiribin sobre el roce con la política.