El Colegio de Abogados inició calendario de actividades y capacitación

En ámbitos del Colegio de Abogados, se inició el calendario de actividades y capacitación con una interesante propuesta dirigida a los matriculados del medio y público en general. Con presencia del Presidente Dr Juan Manuel Bobadilla y acompañado por la Vicepresidente Dra Carolina Grillo, el Tesorero Dr Juan Pablo Reinafe, la Presidente de la Comisión de Jóvenes y Noveles Dra Brenda Aguirre y demás integrantes del Directorio.

La jornada académica denominada: "Conversatorio sobre notificaciones por WhatsApp o mensaje electrónico", se desarrolló con éxito y permitió profundizar en los desafíos procesales de la era digital. Iniciado el encuentro dio la bienvenida la Dra Valeria Di Bernardo mientras que el Prof César A. Vallejos presentó la obra jurídica “Código Procesal Laboral de la Provincia de Corrientes. En cuadros y esquemas” cuya autoría es del profesor Dr Marcelo Sebastián Midón.

Posteriormente, un panel de distinguidos especialistas abordó la temática desde diversas ramas del derecho: la Dra Valeria Di Bernardo habló sobre Procesos de Niñez y Familia, el Dr Nicolás Repetto sobre Proceso Laboral, el Dr Lucio Salinsky sobre el Proceso Penal y finalmente la Dra Karina Barrios Olivo sobre el Proceso Civil y Comercial.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente el Colegio, Dr Juan Manuel Bobadilla agradeció la participación de todos los profesionales del Derecho presentes e instó a sumarse a las demás actividades de formación y capacitación en ámbitos del Colegio.

“El Dr Midón abordó una cuestión fundamental para el Derecho Procesal Laboral de la Provincia de Corrientes. Una obra sumamente destacada que es recomendada en diversos ámbitos educativos, con una alta calidad en su abordaje y por lo valioso de su aporte. Hace un análisis exhaustivo de los distintos títulos del Código Procesal Laboral y lo complementa con la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial de la Provincia”, expresó el Dr César Vallejos.

Sobre el libro

La mencionada obra es una obra publicada por Librería Contexto, diseñada como una herramienta visual y práctica para comprender la normativa procesal laboral correntina. Se destaca por organizar el procedimiento laboral mediante esquemas, facilitando la consulta rápida.

Instituciones Organizadoras

Este evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Instituto de Derecho Procesal y el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la 1ª Circunscripción de Corrientes, junto a EsProNea, Editorial Contexto y Fundación Formarte.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio de nuestra Sede Central, sita en Tucumán 570, consolidándose como un espacio de actualización fundamental para el ejercicio profesional de nuestros matriculados.

Agradecemos a todos los que asistieron y participaron activamente de esta propuesta.