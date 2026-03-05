Reunión con autoridades de la Dirección de Catastro



Autoridades de nuestro Colegio – encabezado por el Presidente Dr Juan Manuel Bobadilla – mantuvieron una reunión institucional con la nueva Directora de Catastro, la Dra. Yenhy Contte, donde se abordó las principales problemáticas que atraviesan los colegas en el ejercicio profesional.

El encuentro fue altamente productivo: se trabajó sobre propuestas concretas para optimizar circuitos administrativos, agilizar trámites y lograr procesos más eficientes, con el objetivo de mejorar el desempeño diario de la abogacía.

Además, se acordó y se generó un canal de comunicación directo que permita dar respuestas más rápidas y efectivas, fortaleciendo el trabajo articulado entre la Dirección General de Catastro y el Colegio Público de Abogados.

Autoridades presentes

Al Presidente Dr Juan Manuel Bobadilla, lo acompañó el Secretario Dr Arturo Goñalons, el vocal Dr Nicolás Basconcel, la vocal Dra Lilian Jarocki y la Directora de la Comisión de Jóvenes y Nóveles abogados Dra Brenda Aguirre.

Por parte de la Dirección de Catastro de la Provincia de Corrientes estuvo presente la Directora, la Dra y Escribana Yenhy Contte.

