Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución 379/2026

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Temas del día:
Secciones
Servicios
Por El Litoral
Profundo pesar por la muerte de un reconocido empresario de Bella Vista
Corrientes regula el uso de monopatines eléctricos: por dónde estará prohibido circular
Juan Pablo Valdés: "El traspaso de rutas es una buena noticia"
Condenaron a 7 años de prisión a profesor de Corrientes por el abuso sexual a dos alumnas
Alarma en colegios por amenazas simultáneas de tiroteos: interviene la Policía
Quién es la doctora que asumió la dirección del Hospital San Roque en Esquina
Ganadería: con precios récord, Corrientes expande su calendario de remates
Luciano Pereyra vuelve a Corrientes: cuenta regresiva para una noche única
Qué municipios de Corrientes recibirán fondos para polideportivos y pavimento
Corrientes: cómo acceder a los anteojos gratuitos para niños y adolescentes
El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón informativo: cuándo comienza
Santa Lucía: evalúan declarar la emergencia económica por caída de la coparticipación
Corrientes: rescataron un yacaré que apareció en la pileta de una casa
Corrientes: asaltaron a un contador tras salir del banco y le robaron $20 millones
Entrevista completa: Juan Pablo Valdés en el streaming de El Litoral
Valdés sobre la crisis en los municipios: "Tienen que ser eficientes y saber decir que no"
Valdés sobre la oposición: "Veo un rejunte de actores realizando acciones para resurgir"