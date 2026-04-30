El BanCo llega a Las Nacionales 2026 con financiamiento, beneficios y una fuerte presencia

El Banco de Corrientes reafirma su compromiso con el campo en Las Nacionales 2026, el gran encuentro ganadero que se realizará del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, que volverá a reunir a los principales referentes del sector en una semana atravesada por la genética, la innovación, la tradición y los negocios.

En este marco, la entidad financiera ratifica su perfil de aliado estratégico del campo, con una presencia institucional destacada y una propuesta especialmente pensada para acompañar a productores, empresas y actores de toda la cadena agropecuaria.

La participación del BanCo no solo refuerza su vínculo histórico con uno de los sectores más dinámicos de la economía correntina, sino que además vuelve a poner en primer plano su capacidad para ofrecer soluciones financieras concretas, adaptadas a las necesidades reales del sector.

La edición 2026 de Las Nacionales promete consolidarse una vez más como uno de los puntos de encuentro más importantes del calendario ganadero argentino. Allí convergerán las razas bovinas Braford, Brangus y Brahman, junto a los Caballos Criollos, en un espacio donde se combinarán exposiciones, juras, remates, rondas comerciales y actividades técnicas. Cada actividad de la programación contará con participación de criadores, cabañeros, empresarios y especialistas de distintos puntos del país.

Una propuesta integral para impulsar negocios en la ganadería

A este escenario de alto valor productivo y comercial, el Banco de Corrientes llegará con una propuesta integral de financiamiento y beneficios exclusivos. Entre las novedades previstas se encuentra el Paquete Agro bonificado por un año para nuevos clientes, una herramienta que apunta a seguir ampliando la base de usuarios vinculados al sector y fortalecer la inclusión financiera en el ámbito rural.

A esto se suma la renovación de líneas de crédito para la adquisición de reproductores, retención de vientres y compra de alimento balanceado, además de las promociones especiales con Visa Agro, que continúan posicionándose como un respaldo clave para la operatoria cotidiana y para las decisiones de inversión.

En el contexto actual de la ganadería argentina, donde el acceso al financiamiento es una variable decisiva para sostener y proyectar el crecimiento, el BanCo pondrá a disposición herramientas orientadas a cada tramo del proceso productivo. Capital de trabajo, suplementación, infraestructura rural y créditos verdes forman parte de una batería de opciones con las que la entidad busca acompañar al productor no solo en la coyuntura, sino también en su planificación de mediano y largo plazo.

Esa mirada forma parte de una estrategia más amplia del Banco de Corrientes, que en distintas comunicaciones institucionales ha remarcado su compromiso con el desarrollo económico regional, la modernización y la cercanía con los sectores productivos.

La presencia del Banco de Corrientes en Las Nacionales también tiene un valor simbólico y territorial. No se trata solo de acompañar una exposición de gran escala, sino de volver a estar donde se mueve una parte fundamental de la economía correntina. El campo representa producción, empleo, arraigo, inversión y desarrollo, y en ese entramado, la entidad busca consolidarse como una entidad que entiende la dinámica del sector y responde con instrumentos concretos. En ese sentido, su participación en este tipo de eventos reafirma un mensaje claro: el Banco de Corrientes quiere estar cerca del productor, en el territorio y en el momento en que se toman decisiones.

A esa impronta se suma una política institucional de crecimiento sostenido. En otras acciones recientes, la entidad ha puesto el foco en la expansión territorial, la mejora de la atención al cliente, la transformación digital y la incorporación de herramientas orientadas a simplificar la experiencia bancaria, sin perder cercanía. Esa combinación entre presencia física, innovación y acompañamiento sectorial fortalece su posicionamiento como uno de los actores más relevantes del sistema financiero regional.

Un encuentro único en el norte argentino

Las Nacionales 2026 serán transmitidas en vivo a través de expoagro.com.ar, clarin.com y lanacion.com.ar, ampliando el alcance de cada actividad y multiplicando la vidriera para expositores, cabañas, empresas y patrocinadores. En ese escenario, la participación del Banco de Corrientes también gana proyección, al integrarse a un evento con llegada federal y fuerte impacto mediático.

De este modo, la presencia del BanCo en Las Nacionales 2026 se inscribe en una línea de trabajo coherente con su identidad institucional: acompañar al sector productivo, impulsar el desarrollo provincial y ofrecer herramientas reales para transformar oportunidades en crecimiento. En una exposición donde se cruzan la excelencia genética, la tradición ganadera y la visión empresaria, el Banco de Corrientes volverá a estar presente con una premisa clara: respaldar al campo correntino y argentino allí donde se generan negocios, vínculos y futuro.