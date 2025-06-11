Declararon en crisis a cuatro obras sociales y deberán presentar un plan de contingencia

Las organizaciones alcanzadas por la medida son la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justificó esta decisión tras confirmar el incumplimiento de requisitos esenciales como la presentación de documentación financiera, informes sobre prestaciones médicas, y la falta de cumplimiento de parámetros económicos mínimos. En caso de no cumplir con las exigencias establecidas, se advirtió que las entidades podrían ser liquidadas.

El comunicado oficiald el Gobierno

Desde el Ejecutivo se subrayó que “se acabó el tiempo de los desmanejos con la salud de los beneficiarios” y que “no hay lugar para obras sociales ni prepagas que no tengan sus papeles en regla y ofrezcan un servicio de calidad”.

La situación más alarmante se verificó en Fedecámaras, conforme a la Resolución 942/2025. La Gerencia de Control Económico Financiero constató la ausencia de los estados contables, del presupuesto de gastos y recursos, y de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos. Además, la Gerencia de Control Prestacional detectó la falta de estadísticas médicas y un desempeño económico-financiero insuficiente.

Una problemática similar afectó a la Obra Social de Técnicos de Fútbol, alcanzada por la Resolución 940/2025, que determinó que la entidad superó el “factor de criticidad” previsto por el Decreto Nº 1400/01, situación que activó su ingreso formal al régimen de crisis.

Según la evaluación oficial, esta obra social no presentó su memoria contable, los estados financieros ni los informes de origen y aplicación de fondos. Por ello, en su artículo primero, la resolución declaró su “Situación de Crisis” y exigió: “Intímase a la OBRA SOCIAL DE TÉCNICOS DE FÚTBOL (R.N.A.S. Nº 1-0870-4) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF- 2025-56002238-APN-SAT#SSS”.

Por su parte, la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (RNAS Nº 118408) también fue incluida entre las entidades en crisis, conforme a la Resolución 939/2025. La Gerencia de Control Económico informó que no se entregaron documentos obligatorios como la memoria anual, el presupuesto financiero y los estados contables.

La gravedad en el área de asistencia

La evaluación fue aún más grave en el área asistencial fue la de Gerencia de Control Prestacional, que señaló la falta de cartilla de beneficiarios, contratos de prestaciones, informes estadísticos y la documentación correspondiente al programa médico-asistencial. A esto se sumó la Gerencia de Sistemas de Información, que advirtió la ausencia de un padrón actualizado de afiliados.

Otra de las obras sociales afectadas por la declaración de crisis fue la de Volkswagen Argentina S.A., que también presentó fallas en aspectos esenciales. Según el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación, esta entidad alcanzó el mismo nivel de criticidad al 28 de febrero de 2025.

Entre los principales incumplimientos, la Gerencia de Servicios al Beneficiario remarcó que no se exhibieron afiches obligatorios con información al usuario, tal como lo establece la normativa vigente. Además, la entidad incurrió en omisiones similares a las del resto de las organizaciones investigadas.

La definición del Gobierno

Las resoluciones oficiales fueron publicadas durante la madrugada del martes y llevan la firma del titular de la SSS, Gabriel Gonzalo Oriolo. El monitoreo de estas situaciones continuará bajo la responsabilidad del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Cada obra social deberá diseñar un plan que contemple acciones trimestrales y objetivos concretos orientados a la recuperación operativa y financiera, en cumplimiento con la normativa que rige al sistema.

Desde el Gobierno se afirmó que “el objetivo es tener un sistema transparente donde los Agentes del Seguro compitan entre sí y los beneficiarios elijan en libertad”. La medida apunta a ordenar el funcionamiento de las entidades que administran recursos públicos y brindan servicios clave en materia de salud.

