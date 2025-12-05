Corrientes: detuvieron a un ciudadano brasileño con pedido de captura

Un ciudadano brasileño de 44 años fue detenido el pasado jueves por la tarde en Paso de los Libres. El arresto se produjo luego de que se confirmara un pedido de captura internacional en su contra.

El hecho ocurrió durante un control vehicular de la Policía Federal Argentina sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 495. El hombre conducía en una camioneta tipo utilitario con dominio extranjero.

Tras la verificación en los sistemas policiales, se constató que existía un pedido de detención vigente emitido por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo Fresneda.

Las autoridades judiciales ordenaron la detención inmediata del hombre, que ya se encuentra en proceso de extradición hacia Brasil.