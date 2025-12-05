¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

viuda negra enjambre de abejas fin de semana largo
PASO DE LOS LIBRES

Corrientes: detuvieron a un ciudadano brasileño con pedido de captura

El hombre de 44 años fue arrestado durante un control vehicular en la Ruta Nacional 14.

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 11:06

Un ciudadano brasileño de 44 años fue detenido el pasado jueves por la tarde en Paso de los Libres. El arresto se produjo luego de que se confirmara un pedido de captura internacional en su contra.

El hecho ocurrió durante un control vehicular de la Policía Federal Argentina sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 495. El hombre conducía en una camioneta tipo utilitario con dominio extranjero.

Tras la verificación en los sistemas policiales, se constató que existía un pedido de detención vigente emitido por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo Fresneda.

Las autoridades judiciales ordenaron la detención inmediata del hombre, que ya se encuentra en proceso de extradición hacia Brasil.

 

 

