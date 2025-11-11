Corrientes: Valdés inauguró un nuevo Caps en Virasoro

En menos de un año, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes en Virasoro un segundo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), denominado “San Antonio de Padua”, ubicado en el barrio Vuelta del Ombú.

En la oportunidad, el mandatario instó a seguir fortaleciendo la salud pública desde la prevención y la presencia territorial, pilares de un sistema sanitario accesible y cercano a la gente.

El acto contó con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa, seguido por la bendición del edificio a cargo del diácono Justo Marcos Medina. De esta manera, el gobernador cerró una intensa agenda de dos días con inauguraciones en Guaviraví, La Cruz, Alvear, San Carlos y Virasoro, consolidando la red de infraestructura sanitaria provincial.

Apuesta a la salud pública

Durante su discurso, Valdés remarcó que “la prevención es fundamental” y subrayó la importancia de fortalecer los servicios sanitarios de base. “Virasoro es una de las ciudades que más crece en la provincia y debemos seguir apostando a la salud pública”, afirmó.

El gobernador recordó además que, al inicio de su gestión, el hospital local contaba con una segunda etapa en ejecución, y desde entonces se avanzó en nuevas ampliaciones para dotarlo de mayor complejidad. “Este era un viejo sueño que hoy hacemos realidad, dando respuesta a una gran demanda de la comunidad”, expresó Valdés, destacando el trabajo conjunto entre el hospital y los centros de atención primaria.

Un compromiso cumplido

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, celebró la inauguración y señaló que “se está cumpliendo una promesa del gobernador de construir dos CAPS en Virasoro”. Explicó que las nuevas obras cumplen con dos ejes del Plan Provincial de Salud: accesibilidad y equidad.

“Accesibilidad porque este CAPS acerca la atención a vecinos que viven lejos del centro, y equidad porque garantiza que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a la salud, sin importar dónde vivan”, explicó el Ministro.

Cardozo detalló que el nuevo centro ofrecerá atención médica, odontológica y kinésica, además de controles pediátricos, vacunación, entrega de leche y acciones de promoción para prevenir enfermedades.

La salud como pilar

El director del Hospital “Dr. Miguel Sussini”, Valerio Uribe, valoró la apertura del nuevo centro y sostuvo que “la salud es uno de los pilares del Gobierno provincial”, destacando que la obra “permitirá que los vecinos tengan acceso a un servicio de calidad, cerca de sus hogares”.

Detalles de la obra

El nuevo CAPS “San Antonio de Padua”, ubicado junto a la Comisaría Cuarta de Virasoro, cuenta con 145 metros cuadrados cubiertos e incluye consultorio médico, consultorio odontológico, área de admisión, enfermería y farmacia, además de sala de espera y sanitarios para personal y público.

El Ministerio de Salud Pública hizo entrega del equipamiento completo necesario para su funcionamiento, reafirmando así la política de fortalecimiento de la atención primaria en toda la provincia.