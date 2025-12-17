San Cosme lanzó su agenda de verano con propuestas turísticas y culturales

El municipio de San Cosme presentó este miércoles su agenda de actividades para la temporada de verano, con una propuesta que combina playa, pesca deportiva, carnavales, deportes y eventos culturales. El lanzamiento se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes.

El director de Turismo local, Armando Romero, destacó el trabajo que viene desarrollando la gestión de la intendenta Verónica Maciel, orientado al fortalecimiento del turismo sostenible y a la mejora de los servicios para visitantes.

La Laguna Totora, eje de la temporada

Uno de los puntos centrales de la planificación es la ampliación y puesta en valor de la Laguna Totora, principal atractivo natural de la localidad. El complejo se encuentra en proceso de reforma y expansión, con nuevos servicios destinados tanto a turistas como para acampantes.

El lanzamiento oficial de la temporada se realizará el 25 de diciembre en este espacio emblemático.

Actividades para enero y febrero

Durante el mes de enero, la agenda incluirá bailanta chamamecera, muestras fotográficas, tours guiados, pesca deportiva, turismo de estancia, paseo de artesanos y un torneo de fútbol tenis playero.

En febrero, en tanto, se desarrollarán torneos de beach vóley, la fiesta aniversario de la fundación de San Cosme, carnavales, encuentro de windsurf, audio car y propuestas vinculadas al turismo necrológico.

Turismo integral y regional

Romero señaló que San Cosme avanza en una política turística integral que apunta a fortalecer la oferta de alojamiento y gastronomía, con el objetivo de que los visitantes prolonguen su estadía y disfruten de una experiencia completa.

Entre los productos que se buscan potenciar, mencionó la pesca deportiva, en articulación con el polo turístico que integran San Cosme, Paso de la Patria e Itatí, además del turismo religioso y el valor histórico de uno de los cementerios más antiguos de la provincia.

El respaldo del Gobierno provincial

Al tomar la palabra, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó a San Cosme y a la Laguna Totora como uno de los puntos que “brillan” dentro de la oferta turística provincial. Valoró el trabajo de la comuna y subrayó la importancia de sumar nuevas propuestas.

“Es una temporada que invita a ser muy importante para Corrientes, entendiendo la necesidad de trabajar en conjunto para potenciar el desarrollo turístico y económico de cada municipio”, expresó el funcionario, quien transmitió el saludo del gobernador Juan Pablo Valdés y remarcó la impronta municipalista de la gestión.