Paso de la Patria: el nuevo intendente denuncia un municipio “devastado”

“Recibimos un municipio desatendido, con la mitad de la maquinaria fuera de funcionamiento”, afirmó el intendente de Paso de la Patria, Carlos “Chino” García, al describir el estado crítico en el que encontró la comuna tras asumir un nuevo mandato.

En diálogo con Hoja de Ruta, García señaló que la gestión anterior dejó una estructura operativa deteriorada, con apenas el 50% del equipamiento municipal en condiciones, lo que obligó a reorganizar de urgencia los servicios básicos como recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles y espacios verdes. “Estamos trabajando hasta 12 horas por día para recuperar lo elemental”, sostuvo.

El jefe comunal atribuyó la situación a “desidia y soberbia” por parte del gobierno saliente, al que acusó de haberse aislado de concejales, sectores productivos, prestadores turísticos y del propio Gobierno provincial. “En ocho años no se hizo una cuadra de pavimento, ni una plaza, ni una ampliación del hospital”, remarcó.

Pese al escenario adverso, García destacó el acompañamiento del sector privado y de los vecinos, clave para sostener la prestación de servicios en el inicio de la temporada de verano, una etapa central para la economía local. En ese marco, confirmó el lanzamiento oficial de la temporada turística y detalló un fuerte operativo en las playas públicas, con más de 70 personas abocadas a tareas de limpieza, seguridad y asistencia.

Sobre la situación financiera, advirtió que el municipio no cuenta con fondos disponibles y que el pago de salarios podría realizarse en dos tramos, aunque aseguró que el aguinaldo sería abonado en tiempo y forma. “Estamos haciendo frente a los compromisos con recursos de coparticipación”, explicó.

Finalmente, García subrayó que el principal desafío es recuperar la identidad y el posicionamiento turístico de Paso de la Patria, tras lo que definió como “una pérdida enorme para la comunidad”.

