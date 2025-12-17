Juego responsable en Corrientes: se realizará una nueva jornada de prevención

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia realizará este jueves 18 de diciembre una jornada de concientización sobre el juego responsable Se realizará en la playa Arazaty de Corrientes capital.

La actividad está destinada principalmente a jóvenes, y comenzará a las 17 con propuestas recreativas y preventivas.

La iniciativa es organizada en conjunto con la Dirección de Juventud y se enmarca en las acciones que el área impulsa durante la temporada de verano, con eje en la prevención y el cuidado integral de la salud.

Actividades

Durante la jornada se desarrollarán juegos, actividades deportivas y espacios de intercambio vinculados a la salud mental, la diversidad y la construcción de hábitos saludables. El objetivo es generar instancias de encuentro que permitan reflexionar sobre prácticas responsables en contextos recreativos.

Desde la Dirección de Juventud señalaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido de acompañamiento a jóvenes, orientado a brindar contención, escucha y herramientas de prevención.