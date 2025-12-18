Ranking de imagen positiva: cómo se ubica el gobernador Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés tuvo su primera medición en el ranking de imagen positiva de gobernadores elaborado por la consultora CB. Con poco más de una semana frente al Poder Ejecutivo provincial, el mandatario alcanzó un 55% de valoración favorable y se posicionó sexto en la lista nacional.

El relevamiento, correspondiente al mes de diciembre, mostró un escenario alentador para el nuevo gobernador correntino, que asumió en reemplazo de su hermano Gustavo Valdés, hoy senador provincial.

Según el informe, Juan Pablo Valdés se ubicó entre los seis gobernadores con mejor imagen del país. Encabezó la lista el tucumano Osvaldo Jaldo con un 60,3% de aprobación.

En la medición de noviembre, el entonces gobernador Gustavo Valdés había ocupado el primer lugar a nivel nacional. Por lo tanto, la recepción inicial de su sucesor marca una continuidad en el respaldo ciudadano al oficialismo correntino.

Otros datos del ranking

Infografía: Clarín

El último lugar fue para Alberto Weretilneck (Río Negro), con un 46,1%, seguido por Ricardo Quintela (La Rioja), con 46,8%, y Axel Kicillof (Buenos Aires), con un 47,2% de aprobación.

El estudio se realizó entre el 10 y el 14 de diciembre e incluyó entre 635 y 924 encuestados por provincia.

En cuanto a la evolución mensual, Weretilneck fue el gobernador que más creció en imagen positiva, con una suba de 2,8 puntos. La mayor caída correspondió a Gildo Insfrán (Formosa), quien registró una baja de 3,6 puntos.