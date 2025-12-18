Un residuo del biodiesel con potencial para el ganado

En la utilización de aceites vegetales para la elaboración de biocombustibles se genera un subproducto, el glicerol, un alcohol viscoso, incoloro, inoloro, de sabor dulce y soluble en agua.

Pero una gran proporción del glicerol termina constituyéndose en un residuo productivo, que se descarta en el ambiente, al no encontrarse alternativas de aprovechamiento.

En ese sentido, con el fin de lograr un valor agregado a este “residuo productivo”, años atrás desde una empresa que, entre diversas actividades, produce biodiesel, plantearon a profesionales del INTA Colonia Benítez la posibilidad de buscar alternativas de uso para el glicerol que se generaba en sus establecimientos.

Ante ello, y teniendo en cuenta el contenido energético del glicerol, se planteó estudiar su uso en la alimentación en el engorde de novillos.

Así, se generó un proyecto articulado entre el INTA Colonia Benítez y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, que comprobó la viabilidad de incluir en hasta un 12% de glicerol en la dieta de novillos cruza cebú por Hereford, en reemplazo de la misma proporción de maíz.

El estudio contó con la participación del Dr. Daniel Kucseva, investigador del INTA Colonia Benítez; la Dra. Gladis Rebak, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE; el Dr. Alcides Slanac, también de la FCV-UNNE; el Dr. Osvaldo Balbuena (INTA Colonia Benítez) y la Dra. Eugenia Ynsaurralde del INTA Mercedes.

Los resultados de la investigación fueron presentados en el 48° Congreso Argentino de Producción Animal.

“Se pudo determinar que el glicerol es una muy buena alternativa para ser utilizada en la región y, además de dar valor a un residuo productivo actual, permite dar utilidad a un subproducto novedoso en reemplazo de cereales en las dietas del ganado”, destacaron en diálogo con UNNE Medios, los profesionales Kucseva y Rebak. Señalaron que se trata de una iniciativa con gran potencial de transferencia al medio.

Detalles del Trabajo

Como parte del estudio, se hicieron ensayos en un feed lot de investigación del INTA Colonia Benítez, en corrales con animales con cuatro dietas distintas: un tratamiento de solo maíz, y luego tratamientos con 4%, 8% y 12% de glicerol en reemplazo de la misma proporción de maíz.

Los tratamientos se hicieron durante 100 días y al final se realizó la faena de los animales, y 24 horas después de la faena se extrajeron muestras del bife, o bloques cárnicos, que se llevaron al Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, donde se hicieron estudios de calidad física del producto, y de calidad de carne.

También se realizaron análisis de sangre en conjunto con la Cátedra de Fisiología de la FCV-UNNE para determinar si el producto era tóxico para los animales.

Resultados

Según se expone en las conclusiones del trabajo, la inclusión de Glicerol en la dieta de novillos terminados a corral no tuvo impacto significativo en la mayoría de los atributos de calidad de carne.

Respecto a calidad del bife o producto, se considera que la inclusión hasta un 12% de glicerol incrementa el peso del bife y reduce la proporción de hueso, es decir que se mejora la proporción de partes blandas como carne y grasa, favoreciendo la calidad del bife.

“Si el bife pesa lo mismo, que se reduzca el peso del hueso significa que estás vendiendo más carne que hueso, algo que técnicamente es positivo”, explicó Kucseva.

Agregó que “no hubo diferencias del bife al analizarlo”, pues tenía la misma cantidad de grasas, de proteínas, y la grasa estaba compuesta por la misma cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados y poliinsaturados que el tratamiento sin glicerol.

En tanto, respecto a la incidencia del uso del glicerol sobre enzimas plasmáticas, se expuso que no afectó el perfil metabólico de los animales utilizados por 100 días de alimentación en confinamiento, demostrando que el glicerol no es tóxico al ser ingerido.

Entre las conclusiones, se indica que la inclusión de glicerol no tuvo impacto significativo en la mayoría de los atributos de calidad de carne, ni tampoco afecta de manera negativa el perfil metabólico de los animales.

Relevancia

“El glicerol representa una alternativa viable de aporte de energía igual que el grano del maíz”, resaltó el Dr. Kucseva.

Comentó que, al ser como un aceite, el glicerol se mezcla con el resto de la ración de los animales, y no le confiere gusto al alimento, por lo que fue muy aceptado por los animales.

Indicó que los ensayos se hicieron con novillos cruza cebú por Hereford, no obstante, se estima que sienta las bases para su aprovechamiento también en otras razas.

Comentó que el glicerol es un producto conocido, pero su producción en Argentina registró un auge cuando empezaron a darse incentivos estatales a la inclusión de biocombustible mezclado con combustible fósil. Ello generó la necesidad de darle un aprovechamiento a la disponibilidad de este subproducto.

Al respecto, resaltó que “creemos que la inclusión en la dieta de novillos es una vía potencial de dar un valor agregado al glicerol”. En esa línea, Gladis Rebak señaló que el estudio realizado se enmarca en el concepto de “economía circular”, pues se propicia utilizar con un fin productivo un residuo como el glicerol que normalmente es desechado en la naturaleza.

«Podemos dar al glicerol un fin económico y nutricional muy importante, y al mismo tiempo minimizar el impacto que puede generar su disposición inadecuada al ser descartado”. En particular mencionó que el maíz, el principal insumo de la dieta animal, es de alto costo, por lo que el glicerol podría posicionarse como un producto para atender la frecuente búsqueda de los productores de reducir costos productivos sin afectar los rendimientos.