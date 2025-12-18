La Pampa: un destino enoturístico

El circuito inicia en Santa Rosa, la capital pampeana, donde se ubica la Bodega Quietud. Esta bodega, constituida en 2009, procesa uvas de diversos varietales como Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Chardonay. Sus medallas y diplomas internacionales acreditan su excelencia. La bodega ofrece instalaciones preparadas para la recepción de turistas y la realización de visitas guiadas y degustaciones, constituyendo un punto de partida ideal para la inmersión en la cultura del vino pampeano.

Siguiendo la RN 35 hacia el sur, se encuentra General Acha, parada obligatoria para visitar la Bodega Estilo 152. Su nombre, que hace referencia a la cercana ruta nacional, simboliza la identidad pampeana que buscan reflejar sus fundadores. Esta bodega es una parte activa del creciente circuito enoturístico de la provincia.

Hacia el norte, los visitantes tienen la oportunidad de conocer la zona rural de Caleufú, donde la Bodega El Rastro, un emprendimiento privado de la familia Casou, elabora sus vinos. Sus productos, como el Malbec “Brasita de fuego” y “Caleufú” y el Merlot “Tijereta”, reflejan el carácter de la tierra.

Cerca de Santa Rosa, en los Altos de Payun (Toay), se encuentra la bodega y viñedo Vides del Caldenal, este emprendimiento situado a metros del Bajo Giuliani está afianzando su producción, y ya trabaja en su segunda vinificación, enriqueciendo el panorama enológico local.

El Polo Vitivinícola del Rio Colorado

El recorrido toma un matiz especial al dirigirse a la costa del Río Colorado, el verdadero motor del desarrollo vitivinícola actual. En Gobernador Duval se localiza la Bodega Lejanía. Este emprendimiento no solo elabora vinos de cepas reconocidas como Malbec, Chardonay, Cabernet Franc y Merlot con uvas propias, sino que también produce dulces y conservas bajo la denominación Fincas de Duval, atrayendo a turistas de diversos destinos.

Continuando la ruta, se arriba a Casa de Piedra, un centro de vanguardia en la producción de vid y olivo. En esta villa turística, empresas de gran envergadura como Catena Zapata y Familia Cassone ya han establecido producción, sumándose a la chacra experimental del Ente Provincial del Río Colorado, que cuenta con una amplia variedad de vides. Lo más destacado es que la nueva Bodega de Casa de Piedra ya está lista para iniciar su primera vendimia en febrero de 2026. Este establecimiento, diseñado con criterios productivos y turísticos, se ubica estratégicamente sobre una barda con vistas al lago y la represa. Su diseño incluye un moderno sistema de pasarelas vidriadas que, al estilo de las grandes bodegas patagónicas, permitirá a los visitantes recorrer sus instalaciones y observar los procesos de elaboración incluso en plena vendimia, sin interferir en la producción. La bodega, que comenzará a vinificar la cosecha 2026, contará con sala de cata, espacio para eventos y venta de vinos, consolidando a Villa Casa de Piedra como un nuevo enclave vitivinícola de la Patagonia.

Las uvas de esta zona también son vinificadas por la Bodega Vasco Goñi de General Pico, cuyos productos incluyen etiquetas como Aniak y El Molino.

El itinerario concluye en 25 de Mayo, donde la Bodega del Desierto se presenta como un hito. Ubicada en el Alto Valle del Río Colorado, sus 140 hectáreas de viñedos dan vida a sus conocidas líneas: Desierto 25, Desierto Pampa, Pampa Mía y Desierto Astral.

Más allá de las bodegas: Un paseo por los viñedos

La Pampa invita a descubrir una geografía inédita para el vino de calidad, donde cada bodega contribuye a forjar una identidad enológica que merece ser explorada.

Además de las bodegas, el turismo del vino en La Pampa permite recorrer y admirar los viñedos y productores que dan origen a estas etiquetas. El circuito incluye a la Cooperativa Trenel, a los Viñedos de Pichi Huinca, Punta de Riel de Telén, Bodega Arumco, Finca Gratitud, Fincas Haberkom, Gobbi con Zorba y las Fincas Cravero. Estos emprendimientos, junto a los ya mencionados, demuestran la fuerza y la diversidad de la producción pampeana.

La Pampa invita a descubrir una geografía inédita donde la tradición se renueva y la calidad de sus vinos se eleva a la altura de los grandes terruños argentinos.



Fuente: www.eldiariodeturismo.com.ar