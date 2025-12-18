Riachuelo: el intendente comenzó el ordenamiento del municipio y confirmó el aguinaldo

A una semana de haber asumido, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, trazó un primer diagnóstico del estado del municipio, marcado por una situación económica ajustada, deudas con proveedores y un parque automotor seriamente deteriorado. En ese contexto, confirmó que este viernes se abonará el aguinaldo a los trabajadores municipales, llevando tranquilidad al personal.

En diálogo con Hoja de Ruta, Tejo señaló que la gestión inició un proceso de ordenamiento administrativo y financiero para conocer con precisión el funcionamiento real de cada área. “Pedimos que sigan trabajando como estaban mientras analizamos cómo optimizar los recursos y el funcionamiento del municipio”, explicó.

El jefe comunal reveló que la administración recibió una deuda estimada entre 140 y 150 millones de pesos, principalmente con proveedores. “Vamos a ir resolviendo esa situación a medida que se acerquen y podamos ordenar un esquema de pagos”, indicó, y destacó que el pago del aguinaldo fue posible gracias a un esfuerzo financiero de último momento.

En cuanto a la infraestructura municipal, Tejo detalló un panorama complejo: al menos tres vehículos con motores rotos, una motoniveladora fuera de servicio y maquinaria clave inutilizada, lo que obliga a tercerizar trabajos y encarece la prestación de servicios. “Eso impacta directamente en reclamos permanentes de los vecinos, sobre todo por el estado de las calles”, sostuvo.

Pese a ese escenario, el municipio inició obras prioritarias, como la ejecución de 15 cuadras de ripio en un barrio donde la transitabilidad era prácticamente imposible. “Son soluciones transitorias, pero necesarias. Más adelante habrá que avanzar con desagües y obras definitivas”, aclaró.

Tejo también remarcó la necesidad de modernizar la estructura administrativa, mejorar la digitalización de trámites y optimizar el uso del personal. “El municipio tiene que estar para ayudar y facilitarle la vida a la gente, no para complicarla”, afirmó.

En materia turística y ambiental, destacó el potencial del Parque Provincial San Cayetano, y confirmó que el municipio ya trabaja en la prevención de incendios ante la llegada del verano. “Tenemos que anticiparnos, armar un comité de crisis y preparar cortafuegos”, dijo, recordando los graves incendios que afectaron la zona en años anteriores.

Finalmente, el intendente llamó a dejar atrás las disputas políticas y trabajar en conjunto. “La gente no puede quedar rehén de peleas políticas. Necesitamos sentido común y acuerdos para que Riachuelo vuelva a crecer”, concluyó.

