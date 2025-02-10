Los municipales cobrarán la última cuota del bono de fin de año

Este miércoles 12 inicia el pago de la tercera y última cuota del bono de fin de año para trabajadores de la Municipalidad de Corrientes.

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el miércoles 12 de febrero en sus respectivas cuentas bancarias el pago de esta tercera cuota del bono navideño, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados cobrarán por terminación de DNI y deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el miércoles 12 de febrero les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el jueves 13 de febrero a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y concluirá el viernes 14 de febrero con el pago a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

Por su parte, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del miércoles 12 al viernes 14.