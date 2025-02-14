El Ateneo Liberación se bajó de la interna del Partido Justicialista

El Ateneo Liberación, agrupación que integra el movimiento peronista de Corrientes, determinó en las últimas horas no participar del proceso de renovación interna de autoridades ni de la elección de candidatos a cargos electivos dentro del proceso de normalización del Partido Justicialista, anuncio formulado a través de una carta pública titulada "Cargo sin proyecto".

En el documento, el Ateneo Liberación sostuvo que no participará de la elección interna del peronismo correntino pese a los ofrecimientos recibidos, al afirmar que "un proceso donde se antepone el cargo al proyecto no ofrece expectativas de futuro".

Con la firma de los dirigentes Oscar Peroni, Alberto Gómez y Germán Wiens, el Ateneo manifestó que, "más allá de las buenas intenciones de la intervención partidaria, no se pudo construir un espacio de participación y consenso con todos los sectores del movimiento, incluso los sectores llamados transversales, aliados necesarios para el triunfo grande".

"La convivencia interna es fundamentalmente respeto por el compañero. Y en esa tolerante coexistencia es cuando se deben dejar de lado las ambiciones personales priorizando el conjunto. Reafirmamos nuestras convicciones en el legado de nuestros líderes, que nadie crea que abandonamos la lucha, por el contrario, en la manda de Evita seguiremos en la misma. Hasta la victoria siempre", indicó la dirigencia de este espacio.

Documento completo

.