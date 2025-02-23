El gobernador Valdés presidirá en Yapeyú el 247° natalicio de San Martin

El gobernador Gustavo Valdés encabezará el próximo martes 25 de febrero en Yapeyú el acto central por el 247° natalicio del General José de San Martín, en un homenaje que reunirá a autoridades, fuerzas vivas y la comunidad para recordar el legado del Padre de la Patria.

Como parte de su agenda, el mandatario también cumplirá el lunes 24 de una jornada de inauguraciones en la misma localidad y en la de Guaviraví.

Respecto a las actividades del lunes, a las 11 Valdés arribará a Guaviraví para encabezar la entrega de 10 viviendas Oñondivé en el barrio La Soñada.

Luego, se trasladará a Yapeyú, donde a las 17 concretará una nueva entrega de 10 viviendas en el barrio Padre Antonio Sepp. Posteriormente, a las 18, presidirá la inauguración de 21 cuadras de pavimento con concreto asfáltico y 1.800 metros de cordón cuneta en la intersección de Sargento Cabral y Av. Del Libertador.

El martes 25 de febrero, desde las 10, Valdés participará del acto oficial por el 247° aniversario del natalicio del General José Francisco de San Martín, que tendrá lugar en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano.

La ceremonia incluirá la presentación de la agrupación Libertador, el ingreso del Sable Corvo, la interpretación del Himno Nacional Argentino, palabras de autoridades, ofrenda floral, la tradicional Diana de Gloria y la firma del libro histórico. El evento culminará con un desfile cívico-militar.

