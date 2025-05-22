Valdés firmó ascensos de la Policía de Corrientes: conocé el listado

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, firmó en las últimas horas el ascenso en la Policía de la provincia.
Mediante el Decreto N° 980, que promueve al grado inmediato superior al Personal de Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos.
Efectivos ascendidos al grado inmediato superior
- Oficiales superiores
- Comisario mayor 32
- Comisario inspector 34
- Oficiales jefes
- Comisarios 12
- Subcomisarios 55
- Oficiales subalternos
- Oficial principal 05
- Oficial auxiliar 96
- Oficial ayudante 102
Total: 335
- Suboficiales superiores
- Suboficial mayor 93
- Suboficial principal 45
- Suboficiales jefes
- Sargento ayudante 494
- Sargento primero 35
- Suboficiales subalternos
- Sargento 524
- Cabo primero 02
Total: 1.193