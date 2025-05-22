¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Oficial

Valdés firmó ascensos de la Policía de Corrientes: conocé el listado

Se trata del Decreto N° 980 que promueve al grado inmediato superior al Personal de Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos. 

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 10:36

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, firmó en las últimas horas el ascenso en la Policía de la provincia.

Mediante el Decreto N° 980, que promueve al grado inmediato superior al Personal de Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos. 

Efectivos ascendidos al grado inmediato superior

  • Oficiales superiores
  • Comisario mayor 32
  • Comisario inspector 34
  • Oficiales jefes
  • Comisarios 12
  • Subcomisarios 55
  • Oficiales subalternos
  • Oficial principal 05
  • Oficial auxiliar 96
  • Oficial ayudante 102

Total: 335

  • Suboficiales superiores
  • Suboficial mayor 93
  • Suboficial principal 45
  • Suboficiales jefes
  • Sargento ayudante 494
  • Sargento primero 35
  • Suboficiales subalternos
  • Sargento 524
  • Cabo primero 02

Total: 1.193

 

