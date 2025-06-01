La masonería de Paraguay y Argentina se reunieron en Corrientes para un abrazo de paz

n En Conmemoración del 155 aniversario de la “Guerra Guasú”, la masonería de Argentina y Paraguay se reunieron en Corrientes para realizar distintas actividades recordando el final del conflicto bélico conocido como Guerra de la Triple Alianza que involucró a los estados de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El presidente de la Gran Logia Simbólica de Paraguay José Miguel Fernández Zacur, acompañado por una numerosa delegación que arribó desde Asunción, fueron recibidos por su par de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, Pablo Lázaro junto a masones argentinos.

Las jornadas denominadas “Abrazo por la Paz” tienen como objetivo analizar los sucesos históricos, resaltando la necesidad de paz y tolerancia como valores fundamentales, necesarios en el progreso de las sociedades. La primera reunión fue en la Punta San Sebastián, donde Lázaro y Fernández Zacur se fundieron en un abrazo simbólico representando las buenas intenciones que integran distintos pueblos.

Ayer, en tanto, la actividad continuó con una visita a la localidad de Riachuelo en donde se recorrió los lugares históricos de la recordada batalla naval. Por la tarde se cerró la jornada con una conferencia de los historiadores Fabián Chamorro de Paraguay y Jorge Deniri, presidente de la Junta de Historia de Corrientes.

En la ocación Chamarro presentó un libro que es bestseller: “Solano López, héroe o villano”. Obra en la que se hace un revisionismo de lo que es el Paraguay.

