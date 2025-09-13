La UCP celebró las III Jornadas de Educación Superior, Innovación y Tecnología en el marco del Homenaje al Rector Fundador, Mgtr. Ángel Rodríguez

La Universidad de la Cuenca del Plata llevó adelante las III Jornadas de Educación Superior, Innovación y Tecnología, en el marco del IV Homenaje Académico al Rector Fundador, Mgtr. Ángel Rodríguez. Bajo el lema “Los desafíos de la universidad en la construcción de una ética institucional compartida para la incorporación responsable y sostenida de la Inteligencia Artificial”, la propuesta se consolidó como el eje central de las actividades conmemorativas y reunió a más de 300 participantes, tanto presenciales como digitales, entre estudiantes, docentes, egresados y autoridades.

El acto contó con la presencia de la rectora, Mgtr. Florencia Rodríguez; el vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard; la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Educación, María Paula Buontempo; la concejal Melisa Mecca junto a su equipo, los especialistas en inteligencia artificiales en las organizaciones Virginio Gallardo y Alicia Pomares, del grupo Humannova de Barcelona y Autoridades Superiores de la UCP. Los expertos acompañaron la iniciativa y destacaron la relevancia de estos espacios de reflexión y, asimismo, el compromiso de la universidad con la innovación académica y tecnológica del NEA.

La apertura estuvo a cargo de la rectora, quien expuso la conferencia inaugural “El impacto de la Inteligencia Artificial en la universidad”. En su disertación, señaló que la irrupción de la IA en la universidad plantea un doble desafío: mientras abre oportunidades inéditas para revolucionar los alcances del aprendizaje y las evaluaciones auténticas, también nos enfrenta a dilemas éticos: como el uso no explicitado de la IA que hacen algunos estudiantes en sus evaluaciones; y riesgos de dependencia o “deuda cognitiva”: cuando delegan en exceso sus procesos cognitivos en asistentes de IA para tareas que normalmente requerirían de esfuerzo mental.

En este sentido, la rectora hizo referencias a los autores John Biggs y Stanislas Dehaene, concluyendo que la educación superior debe promover el desarrollo de competencias profesionales calificadas y que esto se logra por medio de la construcción de aprendizajes profundos, procesos de metacognición vinculados al “aprender a aprender” y actividades de aprendizaje activas como proyectos, simulaciones y evaluaciones formativas multimodales. La IA no debe sustituir el esfuerzo intelectual, sino convertirse en un aliado ético y estratégico para potenciar el aprendizaje y las instancias de evaluación en la universidad. Siempre con el objetivo de formar profesionales críticos y creativos. Capaces de transformarse y transformar a sus comunidades en pos del cambio y la mejora de la región.

A continuación, el especialista español Virginio Gallardo, miembro de la consultora Humannova, desarrolló la conferencia “La paradoja de las habilidades con la Inteligencia Artificial”, en la que analizó los cambios que estas tecnologías generan en los entornos laborales y en el desarrollo de competencias, con una propuesta de nuevas miradas para afrontar los desafíos del futuro.

La jornada continuó con un espacio de diálogo y reflexión a través de una mesa redonda integrada por docentes de la UCP: Prof. María Virginia Bernasconi, Prof. Alejandro Rodríguez Nosti, Prof. Raquel Herminia Petris, Prof. Micaela Antonella Benítez y Prof. y Delegada de sede Formosa Abg. Sandra Román, que permitió debatir en torno a tres ejes: la integración de la IA generativa en los modelos pedagógicos y en la enseñanza universitaria; el impacto de estas tecnologías en el mundo laboral y en los actores institucionales; y los desafíos ambientales vinculados a la llamada “Inteligencia Artificial Verde” y al uso sustentable de los recursos naturales. Las intervenciones generaron un fructífero intercambio de ideas y propuestas académicas sobre el rol de la universidad en un escenario de acelerada transformación tecnológica. Por último, se desarrolló un Foro Abierto con los estudiantes: Cáceres Ernesto Felipe Alcides de Formosa, González, Abril Leylén de Goya, Leandro Gauna de Corrientes y Fernandez, Victoria Elizabet de Posadas compartieron sus perspectivas acerca del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Las presentaciones abordaron temas como la importancia de dominar las herramientas tecnológicas en la vida universitaria, el impacto de la IA en el desarrollo del razonamiento lógico, la necesidad de rediseñar los procesos de aprendizaje en la era digital y el desafío de fortalecer el pensamiento crítico en este nuevo contexto.

El encuentro finalizó con un espacio de conclusiones y palabras institucionales de cierre, que destacaron la importancia de promover la reflexión ética y académica en torno a la inteligencia artificial y su impacto en la educación superior y en las organizaciones. Con esta tercera edición, la Universidad de la Cuenca del Plata reafirma su compromiso con la innovación tecnológica en el ámbito educativo, con el impulso de una universidad multimodal, inteligente e inclusiva comprometida con los desafíos actuales y futuros, en línea con el legado visionario de su Rector Fundador.