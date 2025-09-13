Cerca de 40.000 bañistas visitaron las playas y desde octubre estarán todas habilitadas

Corrientes se prepara para recibir la temporada de playas más larga del país. A partir del 1 de octubre, los cinco balnearios capitalinos estarán habilitados con todos sus servicios, funcionando todos los días de 8 a 20, con guardavidas y atención completa para vecinos y turistas. Desde mayo a septiembre cerca de 40.000 vecinos y turistas visitaron los tres balnearios en servicio.

Actualmente, Arazaty I, Islas Malvinas II y Molina Punta se encuentran operativas los fines de semana, feriados, registrando desde una importante afluencia de público que refleja el interés de los correntinos por disfrutar de los espacios al aire libre, desde mayo hasta principios de septiembre, un total de 30.945 personas visitaron las playas habilitadas, destacándose especialmente los meses de julio y agosto.

Las cinco playas habilitadas a partir de octubre

Adrián Meza, Director de Playas de Corrientes, adelantó a El Litoral: “Vamos a trabajar con la inauguración de las playas el 1 de octubre”.

Aún no se define cuándo será el acto inaugural que habilite los cinco balnearios.

“Estamos evaluando la necesidad de contratar guardavidas de temporada. En este momento contamos con el 90% del plantel que terminó trabajando la temporada pasada. Así que para iniciar con el personal que tenemos estamos más que bien, pero vamos a necesitar seguramente reforzar para el inicio de temporada y para la temporada alta, que es siempre cuando terminan las clases; ahí se incrementa muchísimo la cantidad de visitantes en todas las playas”, detalló Meza a este medio.

La apertura completa de los cinco balnearios permitirá ofrecer mayor seguridad y servicios, consolidando a Corrientes como un destino destacado para disfrutar del verano y las actividades al aire libre, garantizando a los visitantes espacios cuidados y preparados para la recreación de toda la familia.