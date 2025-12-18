La Unidad: durante diciembre el Museo de la Cárcel cobrará entrada

La Unidad informó a través de sus canales oficiales que durante diciembre el Museo de la Cárcel funcionará en dos turnos y que cobrará entrada para disfrutar de su exposición inmersiva.

Se trata de una medida que impone una tarifa de $5.000 para ingresar a las exposiciones que se realizarán a las 19 y las 20.15.

Por otro lado, se informa al público que las entradas podrán adquirirse desde las 18 en el mismo complejo.

Un viaje inmersivo

Cabe recordar que el museo se adaptó al panóptico de La Unidad donde antes había celdas que albergaban a los presos más temidos de Corrientes.

Hoy, cada puerta lleva a un viaje sensorial donde cada sala guarda un universo distinto. Historia, naturaleza, leyendas y tecnología se entrelazan en un recorrido que transforma la manera en que los correntinos —y quienes visiten la provincia— se acercan a su identidad cultural.

