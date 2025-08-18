Corrientes recibió reconocimiento nacional por sus políticas de alfabetización

La provincia de Corrientes fue distinguida este lunes con el reconocimiento “Provincia Alfabetizando”, otorgado por la organización Argentinos por la Educación en un acto realizado en Casa de Gobierno.

La distinción destaca los avances obtenidos en materia de alfabetización inicial, especialmente en los primeros ciclos del nivel primario.

Qué evalúa el reconocimiento

El monitoreo realizado por la organización se centra en cinco componentes críticos:

asistencia efectiva de alumnos,

formación docente continua y específica,

entrega de libros literarios,

evaluación de aprendizajes,

institucionalización de la política de alfabetización.

Con base en estos ejes, Corrientes fue destacada por la implementación de programas como “Liderar la alfabetización inicial”, el “Plan estratégico jurisdiccional de alfabetización”, el programa “Queremos aprender” y el primer Censo de fluidez y comprensión lectora aplicado en primaria y secundaria. También se mencionaron experiencias en contextos rurales con salas de 5 años.

Un reconocimiento colectivo

En el acto estuvieron presentes ministros del gabinete provincial, legisladores, autoridades educativas, el rector de la Unne, Omar Larroza, y docentes de distintos niveles.

La distinción forma parte de una iniciativa nacional impulsada por más de 200 asociaciones civiles y educativas que promueven la alfabetización como prioridad en la política educativa del país