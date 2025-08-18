Fiesta Nacional del Dorado: todos los ganadores de la 60° edición

La Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado de Paso de la Patria presentó el domingo a los ganadores de su 60° edición.

Se trata del concurso de pesca embarcada con devolución que reparte premios y sorteos, el cual dio inicio el pasado jueves 14 de agosto y finalizó el domingo con el tradicional “Almuerzo de los Pescadores” en el complejo Polideportivo, donde se anunciaron los resultados y se entregaron premios entre los participantes.

La categoría de Presa Mayor fue ganada por Adriana Zabala, perteneciente a la Asociación Civil Barra Pesquera Dolce Vita. La premiada sacó la pieza mayor, de 96 cm.

En tanto que la Clasificación por Equipos fue ganada en esta edición por Fan Fishing Corrientes, de Paso de la Patria, que se llevó un premio de 5 millones de pesos.

Además, entre los participantes se sortearon premios. Federico Dulcich, Enzo Saldarí y Fernando Quintili se quedaron con una lancha Pacu 550 Motor Yamaha 50HP 4T con trailer y luces.

Por otro lado, Juan Cruz Garcia, oriundo de Chivilcoy, Buenos Aires, se quedó con una lancha Nikita 520 Motor Yamaha 40HP 2T con trailer y luces.

Paso de la Patria se consolida así como uno de los destinos más convocantes del turismo en el litoral argentino, con una propuesta que conjuga pesca deportiva, tradición y entretenimiento