Corrientes: un hombre cayó a un canal de desagüe y terminó con una herida en la cabeza

La tarde del domingo se vio alterada en Goya, cuando un hombre de avanzada edad cayó dentro de un canal de desagüe pluvial ubicado en la intersección de José María Soto y 1° de Mayo, límite de los barrios Itatí y Resurrección.

Según el relato de los vecinos, el hombre habría perdido el equilibrio y se precipitó solo al interior del canal, golpeándose fuertemente la cabeza contra la estructura de cemento. El impacto le provocó una profunda herida con abundante sangrado, lo que generó alarma inmediata en la comunidad.

Ante el hecho, los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y los Bomberos Voluntarios de Goya acudieron rápidamente, logrando rescatar al herido y evitando un desenlace más grave.

El adulto mayor fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la gravedad de su estado de salud.