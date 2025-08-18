¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Dorado Policía de Corrientes aumento salarial
Fiesta Nacional del Dorado Policía de Corrientes aumento salarial
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GOYA

Corrientes: un hombre cayó a un canal de desagüe y terminó con una herida en la cabeza

El hecho se registró en horas de la tarde del domingo en la localidad correntina de Goya. 

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 08:30

La tarde del domingo se vio alterada en Goya, cuando un hombre de avanzada edad cayó dentro de un canal de desagüe pluvial ubicado en la intersección de José María Soto y 1° de Mayo, límite de los barrios Itatí y Resurrección.

Según el relato de los vecinos, el hombre habría perdido el equilibrio y se precipitó solo al interior del canal, golpeándose fuertemente la cabeza contra la estructura de cemento. El impacto le provocó una profunda herida con abundante sangrado, lo que generó alarma inmediata en la comunidad.

Ante el hecho, los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y los Bomberos Voluntarios de Goya acudieron rápidamente, logrando rescatar al herido y evitando un desenlace más grave.

El adulto mayor fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la gravedad de su estado de salud.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD