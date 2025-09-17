Corrientes y Ñeembucú afianzan cooperación institucional en Casa de Gobierno

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió este miércoles a su par del departamento paraguayo de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, en un encuentro protocolar realizado en Casa de Gobierno. La reunión tuvo como ejes principales la cooperación ambiental, cultural y académica.

Fornerón destacó que se trató de su segunda visita oficial a la provincia desde que asumió en 2023 y entregó a Valdés una invitación para participar de los festejos por el aniversario de la ciudad de Pilar, capital de Ñeembucú, el próximo 12 de octubre.

En materia ambiental, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de proteger la fauna íctica compartida y avanzar con un convenio entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Pilar.

El gobernador paraguayo también transmitió tranquilidad a los estudiantes de su país que cursan carreras en Corrientes y Chaco, asegurando que las autoridades locales garantizan la gratuidad de la educación superior. Asimismo, valoró el acceso a la salud y el diálogo institucional abierto.

Durante el encuentro, se produjo un intercambio de presentes típicos de la región. Fornerón estuvo acompañado por representantes consulares y funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, junto con medios de prensa de Ñeembucú..