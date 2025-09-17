Tragedia en Felipe Yofre: un motociclista murió tras colisionar contra un camión

Un motociclista murió este martes tras chocar contra una camión en el kilómetro 61 de la ruta nacional 123 del distrito correntino Felipe Yofre.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un camión que transportaba cajas y un motociclista conducido por una persona, que lamentablemente perdió la vida en el lugar.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso con intervención de la unidad fiscal en turno. En tanto, en la comisaría del distrito de Felipe Yofre, se prosiguen con los trámies correspondientes.