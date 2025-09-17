En diferentes procedimientos se detuvo a cuatro personas y se secuestró un lavarropas

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a cuatro personas en diferentes procedimientos en la ciudad capital. Además, se secuestró un lavarropas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento ocurrió en inmediaciones de las calles Santa Lucía y Goya, donde se divisó a una mujer merodeando en la zona. Por tal motivo se identificó y demoró a una mujer de 29 años que no pudo justificar su presencia.

Por otro lado, en un recorrido de prevención de delitos por calles Castelli y Andalucía, efectivos encontraron a dos jóvenes que causaban disturbios en la vía pública. Esto fue motivo de la identificación de dos hombres mayores de edad, a quienes se les encontró armas blancas entre sus pertenencias.

De esta manera se procedió al secuestro de tres cuchillos y la demora de los sujetos. Tras las primeras averiguaciones se constató que uno de ellos poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por último, en inmediaciones de avenida El Maestro y calle Rafaela, efectivos divisaron a una persona que trasladaba un lavarropas, marca Dream, quien al ser abordado no supo justificar la propiedad ni procedencia del aparato. Se identificó y demoró a un hombre mayor de edad que resultó poseer antecedentes policiales.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de cada caso.

