Corrientes implementa estrategia para evitar transmisión de enfermedades de madre a hijo

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología, está realizando un recorrido en instituciones sanitarias y capacitando al personal de diferentes servicios.

En dichos encuentros, se trabaja sobre Etmi Plus (Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil) que es una estrategia epidemiológica impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los ministerios de salud de la región para eliminar la transmisión de madre a hijo (materno-infantil) del VIH, Sífilis, Chagas y Hepatitis B (VHB).

Estuvieron en los hospitales de Ituzaingó, Esquina, Empedrado, San Luis del Palmar y, en el Ángela I. de Llano de Capital. Continuarán el recorrido en Goya, Itatí, Virasoro, Santa Rosa, Santo Tomé, Berón de Astrada, Mercedes, San Cosme, Curuzú Cuatiá, Capital, Monte Caseros y Paso de los Libres.

En este marco, también se hace firmar un compromiso al personal de los nosocomios visitados y se trabaja en terreno con el equipo de vectores de Chagas con vigilancia vectorial.

“Cuando nos referimos a Etmi Plus, estamos hablando de enfermedades que se pueden evitar en el bebé. Para ello, es importante el control del embarazo y tratamiento durante el mismo para que nazcan sin Sífilis o VIH. También nos referimos a la vacuna anti Hepatitis B para evitar esta enfermedad en los niños”, explicó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

A su vez, agregó que “se comparten, en cada reunión, los protocolos de acción para evitar estas infecciones. Se revisan los circuitos de la prevención y atención de estas patologías en el binomio madre e hijo”. Resaltó que “se trabaja con los equipos locales para fortalecer las redes de vigilancia diagnóstico o tratamiento”.

En Esquina, en el hospital “San Roque”, estuvieron los directivos del nosocomio y el equipo médicos: áreas de Obstetricia, Ginecóloga, Laboratorio y Clínica. Así como también el equipo de APS y representantes de Bomberos.