"Le decimos no a este golpe letal a la educación”, dijo Rufino Fernández

El secretario general de AMET, Rufino Fernández, aseguró que la organización a su cargo "se opone tajantemente a las medidas de ajuste dispuestas por el presidente Javier Milei al sistema educativo", a la vez que ratificó la decisión de "desplegar todas las acciones necesarias para evitar que el proyecto de presupuesto 2026 se apruebe tal como está".

"Esta ley que pretende el presidente no solamente implica el debilitamiento del sistema educativo en general sino que constituye un golpe traumático para la enseñanza técnico-profesional” por cuanto “condena a las escuelas técnicas de todo el país al desfinanciamiento”.

El titular de AMET advirtió que “si Milei logra que le aprueben su presupuesto sin modificaciones el golpe para la educación será letal".

En concreto, el jefe de Estado "quiere eliminar la fuente de recursos que permite mantener con vida a las escuelas tecnicas, ya que quedaría derogado el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058, por el que se dispone que el 0,2 por ciento de los ingresos corrientes del país se destinen a nuestra modalidad educativa”, aseguró Fernández.

“Derogar este instrumento indispensable para el funcionamiento de las escuelas técnicas de toda nuestra Nación implica arrebatarles el futuro a miles de chicos que asisten a los establecimientos en busca de conocimientos que les permitan insertarse en actividades productivas”, analizó Rufino.