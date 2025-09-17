La Unne invita a un evento único de música y arte interdisciplinario en Resistencia

La Secretaría General de Extensión Universitaria de la Unne invita a toda la comunidad a disfrutar de un evento único en el marco del tradicional Ciclo Septiembre de Cámara.

Con entrada libre y gratuita, se realizará este viernes a las 20 hs una conferencia- concierto titulada "vínculos" a cargo del Profesor Norberto Juez en el Centro Cultural Nordeste, por calle Illia 355 en Resistencia, Chaco.

El Ciclo Septiembre de Cámara, que se realiza anualmente, reúne a una diversidad de grupos y solistas, incluyendo orquestas, coros y ensambles.

La propuesta es innovadora, ya que además de la música de cámara, presenta un recorrido por los vínculos que establece el contrabajo con diversas disciplinas artísticas como la literatura, el cine, las artes visuales, el teatro, la fotografía y el tango. Un verdadero viaje multidisciplinario que busca integrar el sonido y la forma en un solo lenguaje.

"Vínculos: el contrabajo como puente entre artes"

La conferencia-concierto de Norberto Juez se presenta como una experiencia estética y pedagógica, destinada a mostrar cómo el contrabajo no solo es un instrumento musical, sino también un medio de comunicación entre las diferentes formas artísticas.

Con su rica gama tonal y su capacidad de adaptarse a múltiples estilos, el contrabajo ha sido protagonista en diversas producciones de danza, teatro, literatura, artes visuales y, por supuesto, tango.

En la velada, Juan Cardozo, Alana Beskow y Alejandra Cabrera serán los encargados de interpretar el contrabajo, acompañados por los pianistas Adriana Sargenti y Esteban de Bardeci.

La participación de la Compañía Artística Sandra Sisti aportará una capa de danza al evento, con Micaela Villalba y Rubén Roman como bailarines de tango. Los intérpretes Romina Pertile y Ana Luz Medina también formarán parte de esta propuesta interdisciplinaria, que busca subrayar cómo el contrabajo puede enriquecer y transformar la experiencia de otras formas de arte. La coordinación general del evento está a cargo de Lic. María Rosa Alcaraz.

Sobre el autor:

Norberto Juez, Licenciado en Música por la Universidad Nacional de Lanús, es uno de los más destacados contrabajistas argentinos. Su carrera ha incluido una vasta experiencia como Solista de Contrabajo en las Orquestas Sinfónicas de Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, y ha colaborado con importantes agrupaciones de Argentina y Paraguay. Además de su destacada carrera como intérprete, Juez ha sido profesor de contrabajo en varias ciudades de Argentina, Paraguay y Uruguay, compartiendo su conocimiento y su pasión por este instrumento con nuevas generaciones.

Este viernes 19 de septiembre será una excelente oportunidad para adentrarse en el mundo del contrabajo, descubrir cómo este instrumento interactúa con otras formas artísticas y disfrutar de un evento que promete ser tanto educativo como emocionante.