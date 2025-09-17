El Gobierno provincial entregó un colectivo para el traslado de alumnos en Mercedes

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, hizo entrega de un colectivo escolar al Municipio de Mercedes, con el objetivo de asegurar el transporte gratuito para alumnos que asisten a escuelas de la zona rural.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Educación, Práxedes López, y la intendenta de Mercedes, Elva Juana Gauto, quienes destacaron el valor de la medida para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

“Cuando el Gobernador visitó Mercedes se comprometió a entregar un colectivo e inmediatamente comenzamos a trabajar para materializar esa promesa. La educación es una inversión, y cuando la municipalidad y los padres se involucran es mucho más fácil, porque solos no podemos”, expresó la ministra López.

Por su parte, la intendenta Gauto agradeció el aporte y remarcó: “Esto es algo que realmente se necesita porque al Colegio Secundario Boquerón van chicos de casi siete u ocho parajes. Esta escuela cambió la matriz social de la zona”.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; el director de Secundaria, Sergio Gutiérrez, y la directora del Colegio Boquerón, Viviana Sánchez.

Con esta entrega, el Gobierno provincial y el Municipio de Mercedes refuerzan su compromiso con la inclusión y la igualdad educativa, asegurando que más estudiantes de la zona rural puedan acceder a la escuela en condiciones seguras y gratuitas.