Educación

El Gobierno provincial entregó un colectivo para el traslado de alumnos en Mercedes

La unidad será utilizada para el traslado de estudiantes de distintos parajes de la zona, garantizando acceso e inclusión educativa.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 15:02

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, hizo entrega de un colectivo escolar al Municipio de Mercedes, con el objetivo de asegurar el transporte gratuito para alumnos que asisten a escuelas de la zona rural.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Educación, Práxedes López, y la intendenta de Mercedes, Elva Juana Gauto, quienes destacaron el valor de la medida para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

“Cuando el Gobernador visitó Mercedes se comprometió a entregar un colectivo e inmediatamente comenzamos a trabajar para materializar esa promesa. La educación es una inversión, y cuando la municipalidad y los padres se involucran es mucho más fácil, porque solos no podemos”, expresó la ministra López.

Por su parte, la intendenta Gauto agradeció el aporte y remarcó: “Esto es algo que realmente se necesita porque al Colegio Secundario Boquerón van chicos de casi siete u ocho parajes. Esta escuela cambió la matriz social de la zona”.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; el director de Secundaria, Sergio Gutiérrez, y la directora del Colegio Boquerón, Viviana Sánchez.

Con esta entrega, el Gobierno provincial y el Municipio de Mercedes refuerzan su compromiso con la inclusión y la igualdad educativa, asegurando que más estudiantes de la zona rural puedan acceder a la escuela en condiciones seguras y gratuitas.

