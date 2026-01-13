Juan Pablo Valdés analizará la reforma laboral y espera una reunión con Diego Santilli

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, informó que esta semana mantendrá una reunión con legisladores nacionales para analizar la reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación. "Hay puntos que tenemos que analizar, ver pros y contras para que no se alteren los derechos de los trabajadores", explicó en diálogo con Radio Dos.

Valdés también se refirió a los ingresos provinciales y advirtió que por coparticipación no creció. “Viene baja la coparticipación, esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente", comentó.

Posible reunión con Santilli y la situación de San Roque

Sobre posibles reuniones con funcionarios nacionales, el gobernador indicó que aún no tiene confirmación de un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El último contacto con el Gobierno Nacional fue relacionado con la situación en San Luis del Palmar y las obras necesarias para mitigar los problemas locales en cuanto a inundación.

En relación con la situación de San Roque, afectada por el desborde del río Santa Lucía, Valdés recalcó la asistencia a los evacuados y sostuvo que continuarán con los trabajos junto a la población.