Cambios en la conducción de Yacyretá: quiénes son las nuevas autoridades

El Gobierno realizó una serie de movimientos entre las autoridades locales que integran la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y nombró a nuevos integrantes del Directorio y del Consejo de Administración, tras haberse confirmado una serie de renuncias. Mediante el decreto 15/2026 publicado este miércoles en Boletín Oficial, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aceptó la dimisión de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo. El ingeniero civil había sido nombrado en febrero de 2024, mediante el decreto 180/2024.

Sin embargo, Peña no abandonará el organismo, por el contrario, pasó a ocupar un asiento como Consejero “para completar un período de ley que vence el 31 de marzo de 2027”, a partir del 12 de enero. El funcionario se gradó en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el sector privado. Entre 1987 y 2016 trabajó en Decavial S.A.I.C.A.C, donde estuvo a cargo de obras viales e hidráulicas, gestionando los proyectos conforme a los lineamientos presupuestarios y manteniendo la relación con clientes y proveedores.

Posteriormente, entre 2016 y 2020, asumió la gerencia general de Cunumi S.A., una firma dedicada a proyectos y servicios en saneamiento, higiene urbana, captación, conducción y tratamiento de fluidos, redes viales urbanas y rurales, así como obras civiles y de arquitectura. El lugar que deja libre Peña será ocupado por Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero, junto con José Antonio López, que también presentó su renuncia.

Ardúiz había sido designado como representante de CAMMESA y formado parte del grupo de asesores del Ministerio de Economía en 2024. Desde febrero del año pasado, integró el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora estará al mando por un período de ley que finalizará en enero de 2031. En aquel entonces el presidente Javier Milei conformó el equipo de cuatro representantes con Ana Clara Almirón; Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea. Estos últimos, aún continúan en el organismo.

Aparte de la salida del licenciado López, designado en junio de 2024 para completar un período que vencía en agosto próximo, el Gobierno completó el organigrama local para la administración y funcionamiento de la represa hidroeléctrica compartida por Argentina y Paraguay, con Manuel Ignacio Chavarría Bertolami. El licenciado en Relaciones Públicas ejercerá su rol como consejero hasta el 31 de agosto de este año. Estos nombramientos se realizaron conforme al Tratado de Yacyretá, suscripto entre Argentina y Paraguay en 1973, y en cumplimiento de las normativas que rigen la integración y funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la entidad.

En mayo de 2025, ambos países firmaron un nuevo acuerdo para asegurar el funcionamiento y la distribución equitativa de la energía generada por la central hidroeléctrica. El entendimiento fue rubricado en el marco del avance del proyecto Aña Cuá y responde a la necesidad de resolver cuestiones pendientes en la gestión conjunta de la represa, ubicada sobre el río Paraná.

El decreto emitido por el Poder Ejecutivo habilitó la firma del acta-acuerdo con la contraparte paraguaya e hizo hincapié en la importancia de brindar previsibilidad en la asignación de la energía producida. El documento estableció mecanismos de cesión voluntaria, por los cuales Paraguay se compromete a tomar un promedio de 425 megavatios del total de 3100 megavatios generados por la central hidroeléctrica. Esta disposición permite que Argentina acceda hasta al 85 por ciento de la energía disponible, siempre que Paraguay no demande ese excedente.

La medida busca optimizar la planificación y el uso de los recursos energéticos compartidos, en un contexto en el que la demanda y la disponibilidad eléctrica requieren acuerdos claros para la administración eficiente. La central constituye una de las principales fuentes de generación eléctrica de la región y su gestión depende de la coordinación binacional.

A partir de este nuevo marco, la Administración Nacional de la Electricidad (ANDE) de Paraguay y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) de Argentina podrán programar con mayor previsión el despacho energético correspondiente a cada país.

