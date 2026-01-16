Juan Pablo Valdés garantizó la concreción de obras para mitigar inundaciones en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que “en el actual contexto económico la provincia mantiene como prioridad la obra pública, especialmente aquellas destinadas a mitigar las inundaciones que afectan a distintos puntos de Capital y el interior”.

En declaraciones a Radio LT7, Valdés señaló que “el Gobierno provincial sostiene un manejo responsable de los recursos, lo que permite continuar invirtiendo en infraestructura”.

“Tenemos un norte muy claro: gastar dentro del presupuesto y no gastar más de lo previsto”, aseguró.

El mandatario explicó que gran parte de las obras en ejecución están vinculadas a desagües, canales y tareas de limpieza, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua. “Son obras que muchas veces no se ven, pero que permiten que la ciudad drene más rápido cuando llueve”, indicó.

Asimismo, remarcó que la infraestructura genera avances concretos en los barrios y expresó expectativas en una futura reactivación de la economía nacional que permita recuperar recursos para seguir invirtiendo en la provincia.

Reforma laboral

El gobernador se refirió también a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que “Corrientes acompañará el debate, aunque planteando límites claros para proteger el empleo y la previsibilidad económica”.

Valdés afirmó que “tiene que haber una modernización en materia laboral”, pero aclaró que “ese proceso no puede avanzar sin evaluar sus consecuencias. No puede ser a cualquier costo”.

El mandatario adelantó que el Gobierno provincial se sentará a dialogar con los representantes correntinos para escuchar distintas miradas y compartir la postura de Corrientes frente a la iniciativa nacional.

Además, se refirió al escenario económico general y señaló que, si bien el control de la inflación sigue siendo una meta del Ejecutivo nacional, el impacto en el consumo está afectando de manera negativa a las economías regionales y a la economía doméstica. En ese marco, reiteró que la Provincia garantiza el pago de sueldos y aguinaldos, priorizando la estabilidad y el equilibrio fiscal.