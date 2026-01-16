¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes
Planificación

Corrientes: Desarrollo Social y Producción coordinaron una reunión interministerial

Los ministros José Irigoyen y Walter Chávez avanzaron en una agenda de trabajo conjunta para coordinar políticas públicas.

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 07:51

Los ministros de Desarrollo Social, José Irigoyen, y de Producción, Walter Chávez, mantuvieron este jueves una reunión interministerial con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo común entre ambas áreas del Gobierno de Corrientes.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí, los funcionarios analizaron líneas de acción para fortalecer y coordinar políticas públicas de manera conjunta.

Según se informó, la reunión apuntó a consolidar el trabajo articulado entre las áreas, con una planificación compartida que permita optimizar la intervención del Estado provincial.

 

