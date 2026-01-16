Corrientes: Desarrollo Social y Producción coordinaron una reunión interministerial

Los ministros de Desarrollo Social, José Irigoyen, y de Producción, Walter Chávez, mantuvieron este jueves una reunión interministerial con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo común entre ambas áreas del Gobierno de Corrientes.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí, los funcionarios analizaron líneas de acción para fortalecer y coordinar políticas públicas de manera conjunta.

Según se informó, la reunión apuntó a consolidar el trabajo articulado entre las áreas, con una planificación compartida que permita optimizar la intervención del Estado provincial.