Escobar Damús fue ratificado como Director de Puertos de Corrientes

Adolfo Escobar Damús fue ratificado como Director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia de Corrientes. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, hizo entrega del respectivo decreto de designación, con el cual formalmente continúa en funciones a cargo del mencionado organismo, destacándose su gestión en la modernización y expansión del Puerto de Corrientes y su participación activa en el desarrollo logístico y portuario de la región.

“No es un acto administrativo más. Es un acto de confianza. Confianza que comenzó años atrás con la visión y el respaldo del ex gobernador Gustavo Valdés, y que hoy se renueva para seguir proyectando el desarrollo portuario, logístico y fluvial de la provincia”, manifestó Escobar Damús, y puso de relieve que “durante este tiempo logramos poner nuevamente a Corrientes en el mapa logístico fluvial del país: reactivamos la actividad portuaria provincial, alcanzamos récords históricos de carga, consolidamos al Puerto de Corrientes como nodo estratégico más importante del NEA”.

Para el titular del área portuaria, “estos logros no son individuales. Son el resultado de un equipo de trabajo comprometido, donde el sector público y el privado trabajaron de manera coordinada para que las cosas sucedan”.

A su vez, subrayó que lo “más importante no es solo lo que se hizo, sino lo que viene: más infraestructura, más eficiencia, más integración regional y más desarrollo productivo. El desafío continúa y exige preparación, planificación y compromiso”.

Para concluir, Escobar Damús expresó: “Hoy no celebro un cargo. Celebro la posibilidad de seguir sirviendo, de seguir construyendo futuro y de reafirmar que el crecimiento sostenido se logra con trabajo colectivo, valores firmes y formación constante”.