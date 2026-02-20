Femicidio en Buenos Aires: una mujer correntina fue asesinada por su expareja

Una mujer correntina fue asesinada por su expareja en San Martín, provincia de Buenos Aires. La víctima, Daniela Alejandra Gasis, de 43 años, recibió múltiples heridas de arma blanca por parte de Juan Ramón Díaz.

Según información policial, el hecho ocurrió el jueves por la mañana cuando los vecinos del complejo donde vivían la víctima y el agresor escucharon gritos de auxilio. Al forzar el ingreso a la vivienda, se encontraron con Díaz, de 42 años, atacando a Gasis con un cuchillo.

La mujer, oriunda de Paso de los Libres, presentaba heridas en el pecho y los brazos, compatibles con intentos de defensa. Ante la gravedad de la situación, los vecinos trasladaron a Gasis de urgencia al Hospital Castex, donde murió a causa de las lesiones.

Detención y violencia previa

Fueron los mismos testigos quienes lograron reducir al atacante hasta la llegada de la Policía Ecológica, que realizaba un operativo de prevención en la zona. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.

No había denuncias formales ni medidas de restricción vigentes entre la víctima y el agresor. Sin embargo, familiares de Gasis aseguraron que la pareja había atravesado al menos un episodio previo de violencia, aunque nunca fue denunciado.