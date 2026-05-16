Megaoperativos: recuperaron seis motos denunciadas como sustraídas en Corrientes

En el marco de una serie de tareas investigativas vinculadas a diversos robos y hurtos de motocicletas denunciados en la jurisdicción, personal de la Comisaría Primera de Goya desplegó un exitoso procedimiento que culminó con el secuestro de seis vehículos de la marca Honda y la detención de dos sospechosos.



Durante las intervenciones policiales, que derivaron en un megaoperativo coordinado, las autoridades lograron recuperar cuatro motocicletas modelo Wave, una modelo Biz y una modelo CG, según detallaron fuentes del caso.



Al realizar las inspecciones técnicas de rigor sobre las unidades, los efectivos constataron que tanto el modelo CG como uno de los modelos Wave presentaban la numeración del motor y del chasis limada.



En tanto, las restantes motocicletas incautadas registraban diversas modificaciones estructurales y de identificación.

Además, los operativos arrojaron como resultado la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes presuntamente guardarían relación con los hechos delictivos investigados, según dispuso la Fiscalía en turno.



Ambos ciudadanos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, donde quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales competentes.



La instrucción del legajo de investigación continúa en curso con el objetivo de establecer fehacientemente la procedencia de la totalidad de los rodados y determinar su posible vinculación con otras causas abiertas por robos en la zona.

Desde la conducción de la Comisaría Primera de Goya destacaron el profesionalismo y la labor del personal policial involucrado en el esclarecimiento de estos delitos contra la propiedad.